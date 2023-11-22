Сделка по продаже Forbes за $800 млн сорвалась

Сделка по продаже Forbes Media Group стоимостью $800 млн группе инвесторов во главе с американским техническим руководителем Остином Расселом сорвалась после того, как были подняты вопросы о потенциальном российском или другом иностранном влиянии на приобретение. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Сделка по продаже Forbes за $800 млн сорвалась
© РИА Новости

По данным издания, настоящим покупателем был владелец российского Forbes Магомед Мусаев, который приобрел его в 2018 году.

Владелец американской медиагруппы Integrated Whale Media заявил, что расторгает соглашение о продаже Forbes.

По словам источников издания, это заявление последовало после многомесячных споров по поводу продажи и пристального внимания Комитета по иностранным инвестициям в США по поводу возможного иностранного участия.

В своем заявлении Остин Рассел заявил, что расторжение контракта отвечает интересам сторон.

Как пишет WP, этой сделке могли помешать вопросы о связях Рассела с магнатом Магомедом Мусаевым, который в 2016 году вложил $20 млн в компанию Рассела, занимающуюся лидарными технологиями.

В 2022 года Forbes Russia направил жалобу на судебное решение о возвращении журнала прежнему владельцу.

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