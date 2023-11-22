Binance обязали выплатить $4,3 млрд за нарушения

Американские власти обязали криптобиржу Binance выплатить $4,3 млрд за нарушение закона о банковской тайне и другие преступления. Об этом заявил министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

"Минюст обязал Binance выплатить $4,3 млрд штрафов и взыскиваемых средств. Это один из самых крупных штрафов, которые мы когда-либо получали по уголовному делу от ответчика в лице корпорации", - сказал он.