Глава Apple Тим Кук нашел себе несколько преемников

Тим Кук, глава Apple, раскрыл подробности о планах компании на случай его ухода с поста генерального директора.

В интервью для подкаста BBC Sounds, ведущей которого выступила певица Дуа Липа, Кук заявил, что у Apple есть «очень подробные планы наследования». Он подчеркнул, что важно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам, так как «что-то непредсказуемое всегда может произойти».

Кук не раскрыл конкретные имена потенциальных преемников, но подчеркнул, что его задача — подготовить нескольких кандидатов, способных наследовать его должность, и он хочет, чтобы следующий генеральный директор Apple был изнутри компании.

Он утверждает, что это его роль: подготовить несколько кандидатов для выбора советом директоров.