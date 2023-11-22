Альтман вернется на пост генерального директора OpenAI

Компания Open AI заявила, что достигла соглашения с Сэмом Альтманом о том, что он вернется на пост генерального директора. Об этом разработчик чат-бота ChatGPT сообщил на странице в соцсети X.

В новый первичный состав совета директоров войдут председатель Брет Тейлор, Ларри Саммерс и Адам Д’Анжело. Сам Альтман написал в соцсетях, что «с нетерпением» ждет возвращения в компанию.

Напомним, что Альтмана уволили с поста гендиректора на прошлой неделе. Согласно заявлению OpenAI, он был недостаточно откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Источники Bloomberg заявляли, что глава компании конфликтовал с членами правления, особенно с главным научным сотрудником Ильей Суцкевером.