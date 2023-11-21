Московский суд взыскал с Euroclear Bank более 5 миллиардов рублей
Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с бельгийского банка Euroclear Bank более 5,2 миллиардов рублей по иску Росбанка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Росбанк обратился в суд с требованием о взыскании убытков в размере замороженного Euroclear Bank дохода по ценным бумагам, которые принадлежат российской финансовой организации. При этом ответчик считает, что требования вытекали из договорных отношений — это освобождает депозитария от ответственности в случае не зависящих от него обстоятельств. По мнению представителей Euroclear Bank, к таким обстоятельствам можно отнести санкции в отношении их клиента, однако в Росбанке заявили, что ответчик прекратил исполнять их распоряжения ещё до введения санкций.
В итоге суд занял сторону истца. Теперь Euroclear Bank должен будет выплатить Росбанку около 58 миллионов долларов, а также дополнительную сумма более чем в 98 миллионов рублей.
Ранее на Euroclear Bank также подал в суд российский банк «Санкт-Петербург». Тогда бельгийский суд также стал на сторону истца.