Московский суд взыскал с Euroclear Bank более 5 миллиардов рублей

Отмечается, что Росбанк обратился в суд с требованием о взыскании убытков в размере замороженного Euroclear Bank дохода по ценным бумагам, которые принадлежат российской финансовой организации. При этом ответчик считает, что требования вытекали из договорных отношений — это освобождает депозитария от ответственности в случае не зависящих от него обстоятельств. По мнению представителей Euroclear Bank, к таким обстоятельствам можно отнести санкции в отношении их клиента, однако в Росбанке заявили, что ответчик прекратил исполнять их распоряжения ещё до введения санкций.