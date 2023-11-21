Свыше 20 зарубежных брендов выйдут на рынок России

Крупные иностранные бренды намереваются в ближайшее время выйти на рынок России. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу NF Group.

В пресс-службе пояснили, что на российский рынок выйдут 23 бренда из Китая, Ирана, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Италии и ряда других стран.

Большая часть брендов (75%), отметили в компании, относится к сфере одежды и обуви, оставшиеся 25% относятся к категориям «Книги и сувениры», «Электроника», «Товары для дома».