«Южуралзолото» привлекла 7 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже

Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) сообщила об успешном проведении первичного публичного размещения акций (IPO), в ходе которого компания привлекла 7 млрд рублей, говорится в сообщении ЮГК.
"Сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. В результате IPO доля акций в свободном обращении (free float) ЮГК составит около 6% от увеличенного уставного капитала", - говорится в сообщении компании.
В ЮГК добавили, что всего, с учетом стабилизационного пакета, было размещено 12,7 млрд акций. По результатам размещения акционерный капитал компании состоит из 212,8 млрд акций. По цене размещения рыночная капитализация компании составит 117 млрд рублей.