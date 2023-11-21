ЦБ обязал рейтинговые агентства раскрывать все присвоенные рейтинги

Банк России полагает, что кредитное рейтинговое агентство должно раскрывать присвоенный кредитный рейтинг и прогноз по нему после того, как рейтинговый комитет принял решение о его присвоении. Регулятор призывает раскрывать уровень рейтинга независимо от того, согласно ли с ним рейтингуемое лицо, а также подавало ли оно мотивированную апелляцию/расторгало ли контракт.