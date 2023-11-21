Россельхозбанк подал иск к американскому JPMorgan

Россельхозбанк (РСХБ) подал иск к американскому JPMorgan Chase Bank в Арбитражный суд Москвы, следует из материалов суда. Иск подан 20 ноября и пока не принят к производству. Третьим лицом в деле выступает российская «дочка» американского банка — «Дж.П. Морган банк интернешнл».

Суть иска и сумма требований не раскрываются. Frank Media направили запрос в РСХБ.

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РСХБ был отключен от системы SWIFT еще в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. При этом ни ЕС, ни Минфин США не накладывали на банк блокирующих санкций. В случае с РСХБ ограничения касаются операций физических и юридических лиц с долговыми обязательствами и акционерным капиталом.

Переподключение РСХБ к SWIFT являлось одним из условий со стороны России по продолжению «зерновой сделки». Российская сторона также предлагала восстановить корреспондентские связи РСХБ с зарубежными кредитными организациями.

Зарубежные регуляторы переподключать РСХБ к SWIFT не согласились. Минфин США в начале 2023 года дал JPMorgan разрешение на обработку платежей для Россельхозбанка в рамках «зерновой сделки», писал Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства называли это «временным соглашением» и не считали полной заменой системы SWIFT. OFAC попросил проводить «ограниченные и тщательно контролируемые» транзакции и только в рамках сделки по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Однако соглашение по «зерновой сделке» прекратило действовать 18 июля 2023 года. МИД России заявил, что выходит из «зерновой сделки» на фоне того, что из пяти задач, предусмотренных меморандумом, не было выполнено ни одной. Среди них было, в частности, переподключение РСХБ к SWIFT. Действовавшие в рамках «зерновой сделки» специальные корреспондентские отношения между Россельхозбанком и JPMorgan также перестали работать — со 2 августа 2023 года.

При этом Вашингтон просил JPMorgan не прекращать корреспондентские отношения с РСХБ, а проявить терпение и подождать, пока Россия не даст знака о том, что будет продолжать участвовать в «зерновой сделке».

«Это было решение JPMorgan, и на самом деле мы ясно дали понять россиянам, что, если бы они могли продемонстрировать признаки возвращения к сделке, было бы намного легче сохранить эту платежную систему живой», — заявлял глава Бюро по координации санкций Госдепа Джеймс О’Брайен.