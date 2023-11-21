Пользователи Wildberries сообщили о сбоях в работе маркетплейса
Пользователи Wildberries сообщают о сложностях в работе маркетплейса, убедился корреспондент ТАСС. В онлайн-ретейлере сообщили агентству, что работают над оперативным восстановлением сервиса.
Так, у некоторых пользователей при попытке найти тот или иной товар появляется окно "Ничего не нашлось".
"На сайте Wildberries наблюдается технический сбой. Мы работаем над оперативным восстановлением сервиса", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.