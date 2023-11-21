Forbes назвал самый убыточный российский банк

ВТБ занял первую строчку в рейтинге 10 самых убыточных юридических лиц в России по итогам 2022 года. К такому выводу пришел американский журнал Forbes.

Список составлялся на основе финансовой и бухгалтерской отчетности компаний, а также данных налоговиков и Росстата, представленных в системе СПАРК.

Подчеркивается, что убыток ВТБ был наиболее крупным — 612,6 миллиарда рублей. Издание отметило, что кредитная организация пострадала от реализации внешнеполитических рисков больше, чем остальные банки.

Издание указывает на уязвимость банка к рискам международных рестрикций.

Среди других организаций, которые оказались в десятке, — Альфа-банк, «Газстройпром», Ozon, ГТЛК, «Связной», «Русский уголь», VK, Московский метрополитен и «Почта России».