Два десятка зарубежных брендов планируют прийти в Россию

Выход на российский рынок рассматривают 23 зарубежных бренда, 19 брендов уже начали работу в России в 2023 году. Об этом говорится в аналитических материалах консалтинговой компании NF Group.
"23 бренда рассматривают выход на российский рынок и анонсируют планы по развитию", - следует из презентации, представленной в ходе пресс-конференции.
По данным аналитиков, большая часть этих брендов работает в сегменте одежды и обуви (73,9%), остальные - в категориях "Товары для дома", "Электроника", "Книги и сувениры". Речь идет о таких странах, как Иран, Китай, Казахстан, Белоруссия, Южная Корея, ОАЭ, Турция, Индия, Италия.
По предварительным итогам 2023 года, на российский рынок вышли 19 новых брендов из Турции, Белоруссии, Киргизии, Китая, Южной Кореи и других стран. Большинство из них также работает в сегменте одежды и обуви.