Два десятка зарубежных брендов планируют прийти в Россию

Выход на российский рынок рассматривают 23 зарубежных бренда, 19 брендов уже начали работу в России в 2023 году. Об этом говорится в аналитических материалах консалтинговой компании NF Group.

"23 бренда рассматривают выход на российский рынок и анонсируют планы по развитию", - следует из презентации, представленной в ходе пресс-конференции.

По данным аналитиков, большая часть этих брендов работает в сегменте одежды и обуви (73,9%), остальные - в категориях "Товары для дома", "Электроника", "Книги и сувениры". Речь идет о таких странах, как Иран, Китай, Казахстан, Белоруссия, Южная Корея, ОАЭ, Турция, Индия, Италия.