Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники «Победы»
Его действие было заблокировано 10 ноября 2023 года.
Соответствующий приказ подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров. Причина решения в документе не называется.
В январе Росавиация сообщила, что лоукостер получил лицензию разработчика авиатехники. Аналогичные сертификаты были выданы нескольким российским компаниям на фоне сложностей с обслуживанием самолётов из-за западных санкций.
В пресс-службе «Аэрофлота» газете «Известия» сообщили, что «Победа» сама отозвала документ. Там отметили, что в рамках реализации стратегии развития деятельности по поддержанию лётной годности воздушных судов перевозчика принято решение о концентрации компетенций разработчика на базе департамента развития конструкторских решений «Аэрофлота».