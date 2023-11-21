Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники «Победы»

Его действие было заблокировано 10 ноября 2023 года.

В январе Росавиация сообщила, что лоукостер получил лицензию разработчика авиатехники. Аналогичные сертификаты были выданы нескольким российским компаниям на фоне сложностей с обслуживанием самолётов из-за западных санкций.

В пресс-службе «Аэрофлота» газете «Известия» сообщили, что «Победа» сама отозвала документ. Там отметили, что в рамках реализации стратегии развития деятельности по поддержанию лётной годности воздушных судов перевозчика принято решение о концентрации компетенций разработчика на базе департамента развития конструкторских решений «Аэрофлота».