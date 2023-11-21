В России ужесточат контроль за операциями компаний за рубежом

Российское правительство приняло постановление об ужесточении контроля за зарубежными операциями компаний РФ. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Документ вносит изменения в постановление № 819 от 2005 года. До корректировок компании и предприниматели при движении денег за рубежом должны были отчитываться от зачислениях и списаниях по счету с указанием кодов операций.

После изменений, пишет «Ъ», им придется указывать объем списаний и зачислений средств за квартал как в наличной, так и безналичной форме. Это касается операций, связанных с исполнением внешнеторговых или кредитных договоров, принятых на учет российскими банками. Уникальный код таких контрактов нужно будет указывать в отчете.

Постановление принято с целью «реализации мер по повышению сбалансированности валютного рынка», а в Минфине пояснили изданию, что данные об операциях позволят налоговикам отслеживать объемы валюты на зарубежных счетах экспортеров, то есть сделают более прозрачным контроль за действиями бизнеса в сфере внешней торговли.