Более 700 сотрудников OpenAl готовы последовать за Альтманом в Microsoft

Около 730 из 770 сотрудников OpenAl сообщили своему руководству, что последуют за бывшим гендиректором Сэмом Альтманом в Microsoft. В коллективном письме они потребовали отставки совета директоров, допустившего увольнение Альтмана, пишет Wired.

В письме сотрудники заявили, что Microsoft обещает трудоустроить каждого, пожелавшего перейти к ней сотрудника OpenAI. Чтобы не допустить перехода, они требуют восстановить в должности Сэма Альтмана, а также Грега Брокмана. Кроме того, просят назначить двух новых независимых членов совета директоров в связи с тем, что сотрудники не могут «работать с людьми, которым не хватает компетентности».

К коллективному письму присоединился и инициатор отставки Альтмана Илья Суцкевер, член нынешнего совета директоров компании. Он сообщил, что раскаивается в своих действиях.

Напомним, совет директоров OpenAI 18 ноября уволил Альтмана с поста гендиректора, его кресло временно заняла технический директор компании Мира Мурати. Увольнение топ-менеджера объяснили тем, что он не был достаточно откровенен в общении с советом директоров, что не позволит ему продолжать руководить OpenAI.