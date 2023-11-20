Ведяхин назвал финансовый эффект от GigaChat

«Действительно, GigaChat для нас и научное исследование, и одновременно модель, и продукт, продукт в очень широком смысле этого слова. Мы в следующем году планируем получить не менее 10 миллиардов рублей финансового эффекта от применения GigaChat в бизнесе», — заявил он на пресс-конференции.