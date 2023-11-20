Десятки сотрудников OpenAI решили уволиться вслед за Альтманом

Десятки сотрудников американской технологической компании OpenAI, разработчика нейросети ChatGPT, подали в отставку после сообщения о том, что ее бывший генеральный директор Сэм Альтман отказался вновь занять свой пост. Об этом сообщил портал The Information со ссылкой на источники.

По его информации, десятки сотрудников OpenAI неформально сообщили в кругу коллег в воскресенье вечером, что намерены уволиться. Это произошло после того, как им стало известно, что основатель компании Альтман по результатам переговоров с руководящим органом OpenAI, которые проходили на выходных, принял решение не возвращаться на пост генерального директора. Портал также указывает, что сложившаяся ситуация может "помешать дальнейшему развитию компании" и "изменить вектор развития сферы искусственного интеллекта". При этом многие из ушедших сотрудников выразили желание присоединиться к новым проектам бывшего руководителя OpenAI, а многие конкурирующие технологические компании, в частности Google, уже пытаются нанять бывших специалистов корпорации.

Ранее генеральный директор американской компании Microsoft Сатья Наделла заявил, что ушедшие в отставку глава компании OpenAI Сэм Альтман и ее сооснователь Грег Брокман возглавят исследовательскую группу корпорации. Он также отметил, что Microsoft сохраняет приверженность партнерству с OpenAI.

На прошлой неделе OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку со своего поста. Компания в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.