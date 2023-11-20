Топ-менеджеры Rambler&Co признаны лучшими на премии лидеров бизнес-коммуникаций

Андрей Цыпер получил награду за «Устойчивый успех», Антон Сучков – в номинации «Медиа. Интернет»

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В минувшую пятницу Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подвела итоги премии «Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций» и назвала лучших руководителей страны. Среди них сразу два представителя медиахолдинга Rambler&Co.

В номинации «Устойчивый успех» награду взял Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co. В зону его ответственности входят СМИ – «Лента.ру», «Газета.Ru», тематические издания – «Мослента», «Секрет фирмы», Ferra.ru, Motor.ru и другие. Жюри отметило достижения за предыдущий год: под руководством Андрея Цыпера удалось установить исторические рекорды посещаемости у 6 медиа холдинга, а общее количество просмотров страниц всех проектов составило 12,4 млрд.

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В номинации «Медиа. Интернет» лучшим признан Антон Сучков, управляющий директор спортивного портала «Чемпионат». Благодаря стратегическим решениям он вывел «Чемпионат» в лидеры по посещаемости среди российских спортивных СМИ и на четвертое место – среди мировых (по данным SimilarWeb). Также Championat.com установил рекорд, став самым посещаемым спортивным сайтом Рунета в дни ЧМ-2022: на него зашли более 12,5 млн человек. Доля аудитории с учётом пересечений составила 56% (Mediascope).

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