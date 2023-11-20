В отношении «Яндекса» возбуждено дело

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ возбуждено дело в отношении ООО «Яндекс» в связи с недостоверными сведениями о стоимости в рекламе онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». Сумма штрафа может достигнуть 500 тысяч рублей, сообщило ведомство.

Подчеркивается, что ранее жалоба на рекламу онлайн-подписки «Яндекс.Плюс» поступила от гражданина.

В ФАС также отметили, что в рекламе подписки компания указывала более низкую цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.

«При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке», — заявили в ведомстве, указав на то, что потребителям предоставлялась неверная информация о стоимости услуги.

ФАС сообщила о намерении проверить рекламу компании на предмет нарушения законодательства. Если фирма будет признана виновной, она понесет наказание в соответствии с законом о рекламе.