Стало известно о планах нового главы OpenAI на ушедшее руководство

Временный глава OpenAI собирается повторно нанять ушедшее из компании руководство
Временный гендиректор OpenAI Мира Мурати собирается снова нанять своего предшественника Сэма Альтмана и экс-президента Грэга Брокмана. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, их должности в компании пока не определены.
Мурати назначили на должность главы компании-разработчика нейросети ChatGPT в минувшую пятницу, 17 ноября, уволил Альтмана. Брокман ушел через несколько часов в знак протеста увольнению своего коллеги. Как стало известно агентству, сейчас временная глава компании ведет переговоры с представителем совета директоров OpenAI Адамом Д’Анджело по вопросу возвращения Альтмана и Брокмана. Одновременно с этим совет директоров ищет им замену, что подчеркивает разногласия внутри компании.
Ранее в совете подчеркивали, что Альтман «не всегда был откровенен в общении с советом директоров». Как отмечает Bloomberg, он приложил большие усилия по преобразованию OpenAI из некоммерческой организации в коммерчески жизнеспособный бизнес. Вместе с этим в совете считали, что он не уделяет должного внимания контролю за безопасностью нейросети, которая в ряде случаев может причинить вред обществу.