Российский JPMorgan нарастил активы, несмотря на заявления об уходе

Российский дочерний банк американского JPMorgan Chase («Дж. П. Морган банк Интернешнл»), который заявил о сворачивании деятельности еще в марте 2022 года, по итогам января—сентября 2023 года стал первым по размеру активов среди иностранных инвестбанков в РФ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные отчетности банка по РСБУ.

Согласно отчетности, объем активов американской «дочки» по итогам девяти месяцев увеличился на 48%, превысив 203 млрд рублей. За 2022 год показатель также вырос — почти в 2,9 раза, до 137,1 млрд рублей. Пассивы банка увеличились с начала 2022 года почти в 12 раз и на конец третьего квартала года составили 180,3 млрд рублей (с начала 2023 года их объем вырос на 54,5%).

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Результаты других иностранных инвестбанков в России оказались скромнее: активы Натиксис-банка выросли за январь-сентябрь на 16,5%, «Кредит Свисс (Москва)» — на 13,85%, «БНП Париба» — на 5,2%. Остальные иностранные инвестбанки преимущественно сокращали активы. Общее снижение на основе отчетностей банков по РСБУ составило 4,5–40%. Лидером падения в абсолютном выражении стал «ИНГ Банк Евразия», принадлежащий голландской финансовой группе ING Group. Его активы сократились на 40%, до 147,8 млрд рублей против роста на 125% в 2022 году. В результате банк уступил позицию крупнейшего по активам иностранного инвестбанка в России «дочке» JPMorgan Chase.

Согласно отчетности «Дж. П. Морган банка», основной объем его активов (около 80%) приходится на засекреченные строки бухгалтерского учета, которые российские кредитные организации могут не раскрывать по решению ЦБ. Например, сейчас в отчетностях по РСБУ банки не публикуют объем производных финансовых инструментов (ПФИ), инвестиций в дочерние и зависимые организации, а также «прочие активы». Если суммировать и проанализировать «незасекреченные» строки бухучета «Дж. П. Морган банка», по ним наблюдалось снижение более чем втрое.

В российском банке и американском JP Morgan Chase на запросы издания не ответили.

Финансовый эксперт Ольга Ульянова полагает, что в условиях ограниченного доступа российских финансовых институтов к валютному рынку американские банки могут участвовать как контрагенты в конверсионных операциях и операциях свопования рубля и доллара. Банковский эксперт Алексей Нечаев полагает, что рост баланса «Дж. П. Морган банка» по активу объясняется увеличением остатков средств на ностро-счетах (корреспондентские счета) в других банках, а по пассиву — на счетах клиентов-нерезидентов РФ. Именно эти позиции, судя по данным оборотной ведомости, формировали большую часть вложений и обязательств в 2023 году.

Рост активов у таких банков, как JP Morgan в России, «не выглядит странным», считает Ульянова. По ее мнению, «американские банки боятся вторичных санкций гораздо меньше, чем европейские».