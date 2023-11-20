Forbes: "Газпром" лидирует в рейтинге крупнейших компаний - инвесторов РФ

"Газпром" занял первое место в опубликованном Forbes рейтинге крупнейших российских компаний по объему капитальных вложений. Сумма инвестиций компании в 2022 году составила 2,3 трлн рублей.

На втором месте списка расположилась "Роснефть"(1,13 трлн руб.). Замыкает тройку лидеров холдинг "Атомэнергопром", увеличивший расходы на инвестиции до 786 млрд рублей в 2022 году. В десятку крупнейших компаний-инвесторов также вошли "Арктик СПГ - 2" (335,8 млрд руб.), "Норильский никель"(290,1 млрд руб.), Московский метрополитен (206,3 млрд руб.), "Татнефть"(185,5 млрд руб.), Балтийский химический комплекс (173,4 млрд руб.), МТС (128,1 млрд руб.) и Иркутская нефтяная компания (127,8 млрд руб.).

Forbes отметил, что в этом году число участников в рейтинге пришлось сократить с 50 до 30 из-за закрытия финансовой отчетности некоторых компаний. Так, в рейтинге могли бы также быть представлены "Лукойл",РЖД, "Сургутнефтегаз","Новатэк" и другие.

По данным издания, суммарные инвестиции 30 компаний - участников рейтинга увеличились в 2022 году на 11%, до 7 трлн рублей.