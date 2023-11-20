Временный гендиректор OpenAI Мира Мурати собирается снова нанять своего предшественника Сэма Альтмана и экс-президента Грэга Брокмана. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, их должности в компании пока не определены.

Мурати назначили на должность главы компании-разработчика нейросети ChatGPT в минувшую пятницу, 17 ноября, уволил Альтмана. Брокман ушел через несколько часов в знак протеста увольнению своего коллеги. Как стало известно агентству, сейчас временная глава компании ведет переговоры с представителем совета директоров OpenAI Адамом Д’Анджело по вопросу возвращения Альтмана и Брокмана. Одновременно с этим совет директоров ищет им замену, что подчеркивает разногласия внутри компании.