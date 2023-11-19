В вагонах-ресторанах будут подавать только российское вино

Вагоны-рестораны и вагоны-бистро «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) перейдут на единую винную карту и исключительно российские вина. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

В пресс-службе ФПК рассказали, что российское вино уже составляет более 90% от общего количества в винных картах. Скоро этот показатель увеличат до 100%. При этом винная карта станет единой во всех поездах.

ФПК постоянно проводит опросы пассажиров по поводу меню и винной карты. Затем соответственно меняется ассортимент продукции.

ФПК — дочерняя компания РЖД, она осуществляет почти все перевозки в поездах дальнего следования в России. Вагоны-рестораны принадлежат ей, но готовят еду компании-арендаторы.