Wildberries уменьшил срок возврата денег за возвращенный товар

Если покупатель по каким-то причинам вернет купленный товар, Wildberries отдаст ему средства в срок до 1-2 дней. Новое правило действует только для пункта выдачи, где был получен заказ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

«Wildberries стремится сократить срок получения средств по всем возвратам клиентами товаров до 1-2 дней» — сказали в компании.

Там отметили, что быстрый возврат особенно важен в высокий сезон распродаж. С 19 ноября, чтобы деньги быстрее приходили на карту, товар нужно передавать только в тот пункт выдачи, где он был получен.

Новое условие действует, когда покупатель забрал и оплатил товар, а через некоторое время решил его вернуть.

В компании отметили, что всего 6% клиентов приносят купленные вещи в «чужие» пункты выдачи. Время возврата для таких покупателей также сократится — в среднем на 3-4 дня.