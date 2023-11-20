Ozon и Wildberries выступили против законопроекта об электронной торговле

Маркетплейсы Ozon и Wildberries выступили против ключевых положений законопроекта об электронной торговле. Об этом заявили представители этих интернет-площадок в ходе обсуждения документа в Общественной палате в рамках заседания Координационного совета по развитию и безопасности электронной торговли.

"Согласно предлагаемому законопроекту, на маркетплейс налагаются обязанности по возврату или обмену товара в соответствии с законом о защите прав потребителей. Но ведь маркетплейс - всего лишь большая площадка, где осуществляется размещение объявлений о продаже товаров, сами товары маркетплейсу не принадлежат", - заявил представитель компании Ozon Алексей Минаев.

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По его словам в компании также не согласны с пунктом, запрещающим менять условия оферты и цены в течение года.

"Мы не можем принять условие изменения оферты не чаще, чем раз в год. Ни один бизнес не может зафиксировать цены на целый год. Если попробовать заставить маркетплейсы это сделать, то они заложат значительно завышенные тарифы на год вперед. Нужно учитывать, что тарифы складываются из условий, которые создают логистические компании и склады", - добавил он.

Также Минаев подчеркнул, что в Ozon выступают против запрета блокировать недобросовестных продавцов и наказывать их штрафами.

"Блокировка делается только для защиты прав потребителей. Которые, например, получают деньги, но не предоставляют товар, или же поставляют не тот товар, который был заявлен. Если этой меры не будет, то будут сотни тысяч жалоб от покупателей, недовольных непоставкой товара или работой продавцов", - заключил он.

Представитель Wildberries Александр Литвак также выступил против законопроекта.

"Мы считаем предложение принять законопроект об электронной торговле излишней мерой регулирования в этой сфере. Те противоречия, которые существуют сейчас, вполне можно разрешать в рамках пятого антимонопольного пакета и правил дистанционной торговли", - заявил он.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что законопроект является важным документом, так как существующие отношения в области электронной торговли нельзя решать с помощью нормативной базы, предусмотренной для офлайн сферы.

"Законопроект должен учитывать интересы всех участников электронной торговли. Он должен обеспечивать защиту прав и законных интересов покупателей, организаций, которые взаимодействуют с маркетплейсами, в том числе пунктов выдачи, продавцов и самих маркетплейсов", - сказал он.

Председатель Союза электронной торговли Георгий Волков также призвал внимательно отнестись к интересам потребителей при разработке законопроекта.

"Необходимо учесть все интересы участников рынка, но более важны для нас как членов Общественной палаты России интересы потребителей, трудовых коллективов, микропредпринимателей. У крупных корпораций больше возможностей отстоять свою позицию. Социальная составляющая для нас на первом месте", - сказал он

О законопроекте

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с лидером партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение палаты законопроект, который регулирует дистанционную торговлю товарами через маркетплейсы, в том числе взаимодействие между онлайн платформами и продавцами.

Законопроект предлагает внести изменения в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", закрепив в нем понятия "агрегатор информации о товарах (услугах) (маркетплейс)", "владелец маркетплейса", "продавец товаров на маркетплейсах", "пункт выдачи заказов (ПВЗ)" и другие.

Документ предлагает дополнить закон статьей 11.1. "Особенности функционирования (взаимоотношения) владельцев маркетплейсов, продавцов товаров на маркетплейсе и владельцев ПВЗ", согласно которой владелец маркетплейса обязуется предоставлять сведения об условиях договоров, заключаемых с владельцами ПВЗ и продавцами товаров, путем размещения информации на сайте маркетплейса. Условия договоров могут пересматриваться по соглашению не чаще одного раза в год. Не менее чем за 30 календарных дней стороны обязуются уведомлять о намерении изменить условия договоров и (или) заключить новый договор, указано в документе.

Законопроект вводит условие для применения договорных неустоек (штрафов маркетплейсов) в отношении контрагентов - обязательное направление в адрес продавца товара и (или) владельца ПВЗ мотивированного письменного уведомления о принятии решения о наложении штрафных санкций. Также устанавливается запрет на одностороннее ограничение доступа к личному кабинету продавца товара и (или) владельца ПВЗ.