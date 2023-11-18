Экс-глава Минюста Британии стал советником в инвестгруппе LetterOne

Британский консервативный политик Брэндон Льюис, занимавший пост главы Минюста в правительстве Лиз Трасс и входивший в состав кабмина Бориса Джонсона, получил пост советника в международной инвестиционной группе LetterOne, основанной российским предпринимателем Михаилом Фридманом. Как сообщает газета The Guardian, на новой должности Льюс, остающийся депутатом Палаты общин, будет получать в год 250 тыс. фунтов (около $311 тыс.) за восемь часов работы в неделю.

Фридман и его деловой партнер Петр Авен, владеющие 49% акций LetterOne, находятся под санкциями в Великобритании и ЕС. Несмотря на это, Льюис получил разрешение сотрудничать с LetterOne от профильного британского регулятора - Совещательного комитета по назначениям в бизнесе. При этом, как бывшему члену правительства, ему было запрещено лоббировать интересы LetterOne в Палате общин в течение двух лет с того момента, как он покинул кабинет министров. Льюис также не сможет участвовать в судебном разбирательстве между LetterOne и британским правительством, которое в декабре 2022 года обязало группу продать принадлежащего ей регионального интернет-провайдера Upp по соображениям безопасности. В апреле этого года LetterOne заявила, что обжалует решение британских властей, принятое на основе нового закона о национальной безопасности и инвестициях.

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Председателем совета директоров LetterOne является британский банкир, член Палаты лордов и бывший министр торговли, инвестиций и бизнеса страны (2009-2010) лейборист Мервин Дэвис. Он подчеркивает, что после ухода Фридмана, Авена и их партнеров со всех занимаемых постов в LetterOne в начале марта 2022 года, подпавшие под санкции российские миллиардеры больше не имеют отношения к управлению группой. Их доли в LetterOne были заморожены в результате введенных против них санкций.

Как заявил Льюис, комментируя свое назначение, LetterOne прошла огромный путь с момента начала СВО.

"Теперь она полностью отделена от своих основателей, находящихся под санкциями, и сосредоточена на осуществлении исключительно важных для общества инвестиций. Она также является одним из главным корпоративных спонсоров, оказывающих помощь Украине", - добавил он.