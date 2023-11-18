Для главы Samsung потребовали пять лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве

Южнокорейская прокуратура потребовала пять лет тюрьмы для председателя правления Samsung Electronics Co. Ли Чжэ Ёна. Об этом пишет агентство Yonhap.

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Прокуроры также потребовали оштрафовать Ли Чжэ Ёна на 500 млн вон ($386,6 тысяч по текущему курсу).

Предпринимателя обвиняют в мошенничестве с бухгалтерской отчетностью и манипулировании ценами акций. Поводом стало дело о слиянии Cheil Industries Inc. и Samsung C&T, которое проводили в 2015 году. Это позволило Ли Чжэ Ёну стать крупнейшим акционером Samsung C&T и де-факто холдинговой компании Samsung Group.

Сам глава Samsung отвергает все обвинения. По этому делу расследование ведется три года, а решение суда ожидается уже в ближайшие месяцы.

Ли Чжэ Ён — внук основателя Samsung. Его официально назначили председателем правления компании в октябре 2022 года. До этого работал заместителем председателя правления Samsung, однако фактически возглавлял ее с 2014 года, когда его отец Ли Кун Хи перенес сердечный приступ и по факту стал недееспособным. Так, все это время все ключевые решения Samsung принимали с согласия Ли Чжэ Ёна.