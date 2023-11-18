"Лукойл" предупредил об опасности остановки работы завода в Болгарии

В «Лукойл» сообщили о возможной остановке НПЗ в Болгарии
Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл нефтохим Бургас» может в ближайшей перспективе остановить работу из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов с начала нового года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Парламент Болгарии в пятницу, 17 ноября, принял решение о введении новых ограничений в отношении завода.
Отсутствие квот, отметили в пресс-службе, приведет к переполнению складов завода и, как следствие, к вынужденной остановке производства.
В компании подчеркнули, что «эта ситуация может поставить предприятие в условия повышенного технологического и логистического риска и создать угрозу поставкам топлива на болгарский рынок».
Отмечается, что владельцы НПЗ призвали власти Болгарии к диалогу, направленному на достижение компромиссного решения, позволяющего разрешить ситуацию.