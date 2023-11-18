HR: крупные кинокомпании перестали размещать рекламу в X после слов Маска
Кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили размещение рекламы в соцсети X на фоне высказываний предпринимателя Илона Маска, которые были сочтены антисемитскими, сообщает издание The Hollywood Reporter.
Отмечается, что такое же решение приняла компания Walt Disney, а также транснациональная технологическая компания IBM.
Ранее компания Apple приостановила рекламу в соцсети Х на фоне высказывания Маска.
Решение было принято после того, как Маск ответил на публикацию одного из пользователей, который написал, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя».
«Вы на самом деле говорите правду», — ответил бизнесмен в комментарии под постом.