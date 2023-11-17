Финляндия прекратит ввоз продуктов животного происхождения из РФ

На время закрытия пограничных пунктов на границе с Россией с 18 ноября до 18 февраля Финляндия полностью прекратит ввоз и транзит продуктов животного происхождения из РФ. Об этом сообщается на сайте Продовольственного агентства страны.

«Ввоз и транзит животных, продуктов питания и продуктов животного происхождения из России полностью прекратится, потому что их нельзя ввозить через Ваалимаа, который является единственным пограничным постом на восточной границе», — говорится в тексте.

По той же причине также будет прекращен ввоз и транзит живых растений и растительных продуктов. При этом вывоз растений и продуктов растительного происхождения, требующих фитосанитарного сертификата из Финляндии в Россию останется возможным через пункты пограничного контроля, которые остаются открытыми, отмечается в тексте.