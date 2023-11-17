СМИ: основатель Alibaba продаст акции компании стоимостью $870 млн

Китайский миллиардер, основатель компании Alibaba Джек Ма (китайское имя - Ма Юнь) продаст 10 млн ее акций за $870 млн. Об этом сообщила гонконгская газета The Standard.

Основатель Alibaba продаст акции компании стоимостью $870 млн
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По ее данным, сделка произойдет на следующей неделе. Как отмечает издание, об этих планах стало известно на фоне решения компании отказаться от выделения в отдельный бизнес двух подразделений Alibaba по облачным сервисам и сети продуктовых магазинов Freshippo.

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Первоначально компания планировала провести публичное размещение акций (IPO) Freshippo на Гонконгской фондовой бирже. В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Alibaba отказалась от этих планов из-за плохой конъюнктуры на рынке: выручка от IPO, по ее оценкам, составит лишь $4 млрд, что значительно ниже первоначальных прогнозов в размере $6-10 млрд.

В марте стало известно, что Alibaba проведет крупнейшую корпоративную реструктуризацию своего бизнеса за все время существования компании, которая была основана Джеком Ма более 20 лет назад в китайском городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). В ходе реорганизации предполагалось создать шесть независимых подразделений: в их числе компания по облачным технологиям Cloud Intelligence Group, структура по электронной коммерции Taobao-Tmall, оператор интеллектуальных логистических операций Cainiao, группа по обслуживанию местных сервисов, отдел глобальных бизнес-операций Global Digital Business Group, а также отдел цифровых медиа и индустрии развлечений.

Джек Ма отказался от должности генерального директора Alibaba в 2013 году и ушел с поста председателя правления в 2019 году. После этого он путешествовал по разным странам.

В октябре 2020 года Джек Ма критически отозвался о действующей в Китае финансовой системе и призвал к ее реформированию. После этого бизнесмен надолго пропал из публичного поля, а власти Китая заморозили запланированное на ноябрь 2020 года рекордное по своим масштабам размещение акций входящей в Alibaba финансово-технологической компании Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга. Спустя год, 10 апреля 2021 года, правительство КНР объявило о взыскании крупнейшего в корпоративной истории страны штрафа с компании Alibaba в размере $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.