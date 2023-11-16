В РФ могут провести эксперимент по маркировке консервов
Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке консервов и бакалейной продукции. Соответствующий проект постановления правительства появился на портале проектов нормативных актов.
«Провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года на территории России эксперимент по маркировке средствами идентификации готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы и отдельных видов бакалейной продукции», — говорится в документе.
С помощью эксперимента Минпромторг рассчитывает протестировать механизмы функционирования системы прослеживаемости оборота указанной продукции и создать условия для защиты интересов ее производителей и покупателей. При этом участие в нем является добровольным.