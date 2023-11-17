Кредиторская задолженность бизнеса впервые превысила ₽100 трлн

Кредиторская задолженность российских компаний за первые семь месяцев этого года выросла на 16%, достигнув почти 103 трлн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Константина Чекмышева, сделанное в ходе в ходе форума «Банкротства – новая реальность». По его словам, к началу августа дебиторская задолженность бизнеса выросла на 14,4%, до 99,1трлн рублей.

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Кредиторская задолженность российских предприятий впервые переваливает за 100 трлн рублей, указывают «Ведомости». Константин Чекмышев назвал рост закредитованности компаний не очень позитивным трендом, так как это может усугубить ситуацию с ростом дел о банкротстве организаций. По его словам, за семь месяцев число таких дел выросло «колоссально» – на 25%, до 62,6 тысяч по сравню с 50,3 тысячами на начало года.

Кредиторская задолженность бизнеса без учета малого предпринимательства растет каждый год, начиная с середины 1990-х годов, пишут Ведомости со ссылкой на данные Росстата. В 1995 году (первая доступная статистика на сайте ведомства) она составляла 483 млрд рублей, а по итогам 2021 года – уже 76,1 трлн рублей. В 2022 году она составила 89,2 трлн рублей.

Во второй половине августа первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин говорил , что регулятор «очень серьезно следит» за ростом банковского кредитования.

«Очень надеюсь, что темпы роста прироста кредитов будут соответствовать тем базовым прогнозам, которые есть у нас в министерстве экономического развития», — говорил топ-менеджер регулятора.