ФАС начала проверки производителей яиц и курятины

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Мероприятия прошли в Белгородской, Нижегородской, Ленинградской, Омской, Новгородской, Тамбовской, Тюменской, Ростовской областях, а также в Татарстане и Ставропольском крае.

По данным ведомства, проверки проходят из-за повышения цен в оптовом сегменте социально значимых рынков. Уточняется, что картель является единственной «антимонопольной» статьей, за которую предусмотрена уголовная ответственность.