«Тинькофф» открыл в Москве новую штаб-квартиру

"Компания заняла всю площадь двух высотных башен Б1 и Б2 на 20 и 13 этажей общей площадью 90 тыс. кв. м. В настоящий момент вводится в эксплуатацию здание башни Б2, в которую постепенно начали переезжать первые сотрудники", - уточняется в сообщении.

В тексте указано, что новое пространство создано по концепции "город в городе", основные элементы которой: многофункциональная клиника с полным циклом услуг по ДМС, кафе и рестораны, дом быта, видовая веранда с зонами для работы и отдыха и другие. Отмечено, что на территории посажено более 6 тыс. растений, а на каждой кухне расположено по четыре контейнера для раздельного сбора отходов.