Ретейлер «Евроторг» подал в суд из-за «Старого мельника»

Ретейлер «Евроторг» подал в суд на AB InBev Efes
Компанией «Евроторг» был подан иск к АО «АБ Инбев Эфес» в Суд по интеллектуальным правам. Фирма требует прекращения охраны товарных знаков «Старый мельник» в отношении 29-го класса Международной классификации товаров и услуг, к которому относятся продукты питания, пишут «Ведомости».
Ретейлер является российской «дочкой» крупнейшей белорусской продуктовой сети «Евроопт».
По словам осведомленного источника, истец готовится к выпуску в России продукты питания под брендом «Старый мельник», но AB InBev Efes после подачи иска предложила ему делать это по лицензии. В настоящее время стороны пытаются достичь договоренностей.
Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман обратил внимание на то, что «Старый мельник» является популярным брендом на рынке пива в РФ. В этой связи, как уточнил он, стремление «Евроопта» воспользоваться ситуацией для вывода на российский рынок под таким названием своего продукта не удивляет.
Ранее «Известия» сообщили, что датская компания Carlsberg не признает передачу активов «Балтики» во временное управление Росимущества и отказывается идти на сделку с Россией.