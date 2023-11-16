Ретейлер «Евроторг» подал в суд из-за «Старого мельника»

Компанией «Евроторг» был подан иск к АО «АБ Инбев Эфес» в Суд по интеллектуальным правам. Фирма требует прекращения охраны товарных знаков «Старый мельник» в отношении 29-го класса Международной классификации товаров и услуг, к которому относятся продукты питания, пишут «Ведомости».

Ретейлер является российской «дочкой» крупнейшей белорусской продуктовой сети «Евроопт».

По словам осведомленного источника, истец готовится к выпуску в России продукты питания под брендом «Старый мельник», но AB InBev Efes после подачи иска предложила ему делать это по лицензии. В настоящее время стороны пытаются достичь договоренностей.

Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман обратил внимание на то, что «Старый мельник» является популярным брендом на рынке пива в РФ. В этой связи, как уточнил он, стремление «Евроопта» воспользоваться ситуацией для вывода на российский рынок под таким названием своего продукта не удивляет.