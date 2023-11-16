Американская MSD отозвала регистрацию своей вакцины от ветрянки в РФ

Американская фармацевтическая компания MSD (Merck & Co.) отозвала регистрацию вакцины от ветряной оспы «Варивакс». Об этом пишет «Фармацевтический вестник».

Портал обратил внимание на данные госреестра лекарственных средств, согласно которому решение об отзыве регистрации приняли по заявлению владельца регистрационного удостоверения. В перечне осталась одна вакцина от ветрянки — «Варилрикс» от компании GSK.

Кроме того, на аналогичных основаниях из реестра также исключили удостоверения на препараты «Микомакс», «Офлоксацин Санофи», «Солиан» (раствор для приема внутрь), «Уротол» (производство «Санофи Россия»); «Кубицин» (MSD); «Каптоприл» («Нижфарма»), «Капецитовер» («Верофарм»), «Валсартан-Гидрохлоротиазида» («Акрихин»).