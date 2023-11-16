Киберпиво от Илона Маска раскритиковали за ужасное качество

Пиво Tesla Cyberbeer, которое автопроизводитель Илона Маска выпустил в рамках кампании по продвижению электропикапа Tesla Cybertruck, пришлось не по вкусу покупателям. Продукт стоимостью в 150 долларов за комплект из двух бутылок и двух кружек раскритиковали за ужасное качество и экономию на бутылке, пишет Business Insider.

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Среди жалоб нередко встречается упоминание ржавчины на крышках, а мнения по поводу напитка находятся в диапазоне от «некачественное» до «отвратительное». Единственным, к чему у покупателей не возникло претензий, стала упаковка товара.

В Tesla не ответили на вопрос, сколько единиц товара было продано с октября, однако на сайте указано, что купить его больше нельзя. Перед началом продаж продукт описывали как лагер с двумя сортами хмеля, нотками трав, специй, чая и цитрусовых.

Предыдущее пиво от Илона Маска, которое называлось GigaBier и также продавалось в упаковке, отсылающей к Cybertruck, покупатели встретили с восторгом. До этого Tesla дважды продавала партии текилы в упаковке в форме молнии.