Российская OBI поборется за бренд с материнской компанией
Российская сеть магазинов OBI пытается урегулировать спор с немецкой компанией OBI GmbH и «отстоять имя, юридические права и своих сотрудников». Об этом говорится в заявлении «OBI Россия», которое приводит Forbes.
Немецкая компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG ранее обратилась в Арбитражный суд Подмосковья с требованием запретить ее бывшей «дочке» использовать в России свои товарные знаки.
В свою очередь в российской компании заявили, что ими был направлен запрос «о возобновлении переговоров с целью урегулирования внутренних вопросов, которые на сегодняшний день остаются открытыми».
«Задача «OBI Россия» — сохранить стратегию по дальнейшему развитию компании на территории РФ после прекращения работы немецкой OBI GmbH», — пояснили в «OBI Россия».
В свою очередь исполнительный директор сети Максим Суравегин подчеркнул, что российская компания «остается крупным налогоплательщиком» и для нее на данном этапе очень важно «отстоять имя, юридические права и своих сотрудников».
OBI GmbH пришла на российский рынок в 2003 году. В марте 2022-го на фоне начала российской спецоперации на Украине компания приостановила деятельность в РФ, а в апреле было объявлено о передаче российского бизнеса в доверительное управление. Летом 2022 года стало известно, что OBI закрыла сделку по продаже юрлиц своей российской сети.