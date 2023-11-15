В Европе решили усложнить работу российских компаний

Страны Евросоюза решили усложнить работу бизнеса, которым владеют граждане России. Целью нового пакета рестрикций является ограничение способности Кремля обходить санкции и сокращение источников доходов Москвы. В качестве одной из мер они предложили ввести аналог частичного валютного контроля для компаний, которыми владеют россияне. Lenta.ru

Кроме того, Евросоюз намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц РФ в рамках 12-го пакета санкций против России из-за ее спецоперации на Украине. ТАСС