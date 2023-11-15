В Европе решили усложнить работу российских компаний

Страны Евросоюза решили усложнить работу бизнеса, которым владеют граждане России. Об этом со ссылкой на проект 12-го пакета санкций сообщает Bloomberg.

Как отмечают авторы законопроекта, целью нового пакета рестрикций является ограничение способности Кремля обходить санкции и сокращение источников доходов Москвы. В качестве одной из мер они предложили ввести аналог частичного валютного контроля для компаний, которыми владеют россияне. Такой бизнес обяжут получать разрешение на вывод средств из ЕС.

Кроме того, власти ЕС намерены запретить гражданам России занимать должности в европейских компаниях, предоставляющих кошельки, счета и услуги по хранению криптоактивов. Конкретный перечень должностей при этом не называется. Еще одна из обсуждаемых мер — требование к экспортерам включать в свои контракты положения, запрещающие поставки из России определенных товаров.

Еврокомиссия намерена представить 12-й пакет антироссийских санкций на утверждение в Совет Евросоюза в ближайшее время. В него войдут ограничения на экспорт станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для БПЛА, которые Россия может использовать в спецоперации на Украине.