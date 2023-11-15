В России расширили список подлежащей маркировке одежды

Российские власти расширили список товаров одежды, которая подлежит маркировке, она касается верхней одежды, спортивных костюмов, и других предметов гардероба. RT на русском

С 1 апреля 2024 года маркировке подлежат верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, отдельная спецодежда, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, мужские и женские куртки, пальто, плащи, ряд других товаров. Российская газета