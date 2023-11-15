Путин разрешил сделки с долями USM
Президент России Владимир Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM. Такое распоряжение главы государства опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что поручение дано в соответствии с указом главы государства о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями ряда государств и международных организаций.
«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и и (или) распоряжения долями, составляющими уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания ЮэСэМ», — сказано в документе.
Согласно распоряжению, для таких сделок не будет требоваться получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешений и согласий.
Ранее, как писала «Парламентская газета», датская корпорация Carlsberg решила расторгнуть лицензионные соглашения, которые позволяют российской «Балтике» производить и продавать пиво принадлежащих ей брендов.
Поводом для расторжения соглашений стал указ Президента РФ Владимира Путина от 16 июля 2023 года, согласно которому иностранные доли «Балтики» перешли во временное управление Росимущества (98,56 процента в капитале ООО «Пивоваренная компания «Балтика», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag).