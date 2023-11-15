WINEPARK принял участие в ведущей международной выставке вин в Китае
С 8-10 ноября в Шанхае (Китай) проходит международная выставка вин и винной индустрии ProWine China, где впервые принимает участие крымская винодельня WINEPARK by Mriya. Всего Россию представляют более 12 винодельческих компаний Крыма и Краснодарского края.
Участие российских виноделен способствует продвижению отечественных вин на мировой арене, в частности на перспективном и стратегически важном для России рынке Юго-Восточной Азии. На совместном стенде перспективных российских винодельческих хозяйств, WINEPARK представил 5 вин: Шардоне, Кокур, Симбиоз, Каберне Фран и вино созданное искусственным интеллектом. Ранее вино WINEPARK, Кокур 2021 вошло в рейтинг лучших российских вин Top100Wines 2023 по версии Forbes.
ProWine China является ведущей международной выставкой для вин и спиртных напитков в Китае. Ежегодно на одной площадке собираются около 15000 производителей, дистрибьюторов, поставщиков оборудования из десятков стран мира. Участие в выставке дает возможность заключить международные долгосрочные контракты, наладить сотрудничество с крупными мировыми розничными сетями и расширить дистрибуцию российских вин.
"Участие российских виноделен в международных выставках открывает уникальные перспективы для развития российской винной индустрии. Находясь здесь, мы устанавливаем деловые контакты с потенциальными партнерами и инвесторами из разных стран. Это открывает двери для экспорта российских вин на зарубежные рынки", - комментирует главный винодел WINEPARK Олег Ничвидюк.