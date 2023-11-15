Минпромторг выступил за введение регулирования рынка маркетплейсов

"Мы вплотную подошли к тому, что сегмент маркетплейсов должен быть урегулирован. Не может быть такой ситуации, когда сегмент в несколько триллионов рублей оборота практически нерегулируемый. У нас здесь представители федерального сетевого ретейла, они прекрасно знают, как он зарегулирован. Он не сверхъестественно зарегулирован, но он отрегулирован, там есть твердые правила. Во всяком случае, никакой федеральной сети не придет в голову менять условия договора раз в неделю или раз в две недели. У маркетплейсов это обычная ситуация, когда один из сотен тысяч продавцов открывает утром электронную почту, а там им новый закон пришел. Рынок, к сожалению, сам не может отрегулировать, поэтому придется взяться за дело нам", - сказал Кузнецов.