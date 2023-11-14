"Газпром" в ближайшие три года намерен построить первые в Дагестане АЗС и ГНС

"В ближайшие три года компания "Газпром" планирует построить в Дагестане не менее шести мультитопливных автозаправочных комплексов и пяти газонаполнительных станций. Об этом на совещании под руководством главы региона Сергея Меликова сообщил первый вице-премьер Манвел Мажонц", - говорится в сообщении.