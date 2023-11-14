Экс-госсекретарь США войдет в состав совета директоров «Киевстара»
Бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео войдет в состав совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар». Соответствующее заявление появилось на сайте глобального цифрового оператора VEON Ltd и собственника украинской дочерней компании.
«Помпео войдет в состав совета директоров "Киевстара" в качестве независимого неисполнительного директора. Он присоединится к нему в качестве партнера Impact Investments, недавно созданной американской стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной фирмы», — говорится в тексте.
Также там отмечается, что на пост председателя совета директор «Киевстар» назначили гендиректора группы VEON Каана Терзиоглу.
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