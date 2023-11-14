Альфа-банк планирует получить доступ к фондовому рынку Китая

Верхошинский уточнил РБК, что многие банки интересуются возможностью обеспечения доступа российских инвесторов, в первую очередь розничных, к рынку ценных бумаг Китая. Также он заявил, что это совершенно отдельная работа, никак не связанная с регистрацией филиала, и это чуть проще, чем получение банковской лицензии. Кроме того, по словам Верхошинского, ее ведут все банки, в том числе и Альфа-банк.