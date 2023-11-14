Немецкая компания OBI попросила российский суд запретить ее бывшей «дочке» использовать товарные знаки OBI в доменном имени сайта obi.ru. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, OBI GmbH & Co. Deutschland KG обратилась в Арбитражный суд Подмосковья 9 ноября. Суд назначил предварительные слушания на 10 января 2024 года.

Как отмечает РИА Новости, в судебном акте идет речь о двух международных товарных знаках — obi и OBI, зарегистрированных в 2011 году. Правовая охрана этим знакам предоставлена в разных странах, включая Россию.

Немецкая сеть OBI GmbH пришла на российский рынок в 2003 году. В марте 2022-го на фоне украинского кризиса компания приостановила деятельность в РФ, а в апреле было объявлено о передаче российского бизнеса в доверительное управление. Летом 2022 года «Ведомости» сообщили, что OBI закрыла сделку по продаже юрлиц своей российской сети местным инвесторам.